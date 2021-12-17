В Кораблинском районе перевернулась «Лада Гранта»

По предварительной информации, 37-летний житель Новомичуринска не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Во вторник, 14 декабря, в Кораблинском районе перевернулся автомобиль Lada Granta. Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло примерно в 19 часов на 3-м километре дороги Корблино — Аманово.

По предварительной информации, 37-летний житель Новомичуринска не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадали два пассажира: мужчины 28 и 18 лет. С травмами их доставили в больницу.

Проводится проверка. У водителя взяли анализ на наличие алкоголя в крови.