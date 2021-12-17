В коллектив РНПК влились 20 молодых работников

Молодых специалистов трудоустроили на должности оператора технологических установок, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженера по охране труда, прибориста, экономиста.

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая является дочерним предприятием ПАО «НК «Роснефть», прошла церемония посвящения новых нефтяников. Первым местом работы нефтезавод стал для 20 вчерашних выпускников российских вузов. Молодых специалистов трудоустроили на должности оператора технологических установок, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженера по охране труда, прибориста, экономиста.

Церемонию открыл генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.

«Старт у вас более чем серьезный, однако прошу вас на этом не заканчивать свое образование, свое развитие. Больше интересуйтесь, будьте любознательными, так как любая мелочь может пойти вам на пользу. У нашего завода большие планы по его развитию, поэтому вы сможете стать не только свидетелями больших перемен, но и его активными участниками. Желаю, чтобы каждый из вас занял достойное место в нашей трудовой семье и состоялся как профессионал своего дела», — поздравил молодых коллег Сергей Михайлов

Для молодых работников церемония посвящения в нефтяники стала важным и долгожданным событием.

«Я учился на инженера автоматизации систем управления и с третьего курса университета захотел работать на производстве, — рассказал инженер цеха контрольно-измерительных приборов АО РНПК Вадим Костин. — Считаю, что работа на нефтеперерабатывающем заводе для меня будет хорошим началом».

По традиции молодые нефтяники произнесли клятву на верность профессии.

Новые сотрудники пообещали отдавать работе свои силы, знания, опыт, проявлять инициативу, постоянно искать новые нестандартные решения, приложить все усилия, чтобы быть полезным Рязанской НПК, компании «Роснефть» и нефтяной отрасли. Молодые нефтяники и их наставники также приняли участие в командообразующнм мероприятии «Эстафета поколений», которое включало элементы интеллектуальной игры.

В Рязанской НПК отмечают, что подготовке кадров уделяется значительное внимание. Новичков вовлекают в корпоративную Программу поддержки молодых специалистов. В рамках которой за каждым закрепляется наставник. Он в течение трех лет обучает и погружает в профессию, в работу, отвечает на вопросы, знакомит с коллективом. Церемония посвящения в нефтяники является для новых сотрудников важным инструментом адаптации. Наиболее активные ребята могут войти в Совет молодых специалистов, который также содействует развитию новых работников, в том числе поддерживает их участие в научно-технических конференциях.