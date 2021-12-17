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В Госдуме рассказали о предновогодних выплатах россиянам
Многие из них заложены в бюджет 2021 года.

До конца 2021 года россияне получат пенсию и зарплату за январь, а также премии, 13 зарплату и пособия. Об этом сообщил портал URA.ru со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

Как отметила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, выплаты произведут перед новогодними праздниками.

«В соответствии с трудовым кодексом выплаты авансовых платежей и заработная плата выплачивается дважды в месяц через равные промежутки. Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом. Также будут выплачены пенсии — это уже заложено в бюджет 2021 года (выплаты за январь 2022 года). Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», — заявила парламентарий.

Бессараб уточнила, что в период нового года работодатели и регионы стараются помочь ветеранам и малоимущим семьям, а также выдавать новогодние подарки.

«Сейчас достаточно много программ нацеленных на поддержку и развитие материнства и детства. Бесплатное посещение детских театров, экскурсии, материальная поддержка. Семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников», — отметила депутат.