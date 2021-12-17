В Госдуме приняли закон о паспорте болельщика

Заявление об оформлении паспорта болельщика можно будет подать через портал «Госуслуги».

В Госдуме приняли закон о паспорте болельщика. Об этом пишет «Коммерсант».

Закон вводит понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» (Fan ID). Это электронный документ, который нужен для идентификации зрителя или участника турнира для обеспечения безопасности.

Определять, на какие спортивные мероприятия будет нужен Fan ID, будет правительство.

Заявление об оформлении паспорта болельщика можно будет подать через портал «Госуслуги».

Закон приняли в третьем чтении, он должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.