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В Ермишинском районе рецидивиста задержали за кражу денег у собутыльника
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Ермишинском районе на мужчину завели дело за кражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 43-летний житель района. Он рассказал, что из его дома пропали деньги. В ходе опроса выяснилось, что средства пропали из квартиры после застолья. Оперативники получили описание внешности двоих гостей.

Полицейские разыскали одного из посетителей. Во время беседы с ним правоохранители начали подозревать в преступлении третьего участника застолья. Впоследствии они установили причастность гостя к краже. Позже правоохранители нашли его и задержали. Часть похищенной суммы изъяли.

Позже выяснилось, что 45-летний житель Ермишинского района ранее был судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

По предварительным данным, 43-летний житель района выпивал с двумя гостями. После нескольких часов застолья он попросил одного из приятелей принести что-то из соседней комнаты. Тот воспользовался моментом, осмотрел жилье и нашел в мебели 6 000 рублей сбережений.

Полицейские завели на рецидивиста уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). По ней ему грозит до пяти лет лишения свободы.