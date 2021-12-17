\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
Сбт, 18
-3°
Вск, 19
-2°
ЦБ USD 73.57 -0.28 17/12
ЦБ EUR 83.16 -0.08 17/12
Нал. USD 73.3 / 74.50 10:34
Нал. EUR 83.21 / 83.95 11:44
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
4 386
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
6 952
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
7 457
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
7 591
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В центре Рязани водитель «Ауди» врезался в дерево и скрылся с места аварии
Авария случилась в ночь на 17 декабря.

В центре Рязани «Ауди» врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в пятницу, 17 декабря, примерно в 1:50, в районе дома № 46 по улице Право-Лыбедской.

По предварительным данным, неизвестный водитель Audi Q8 не справился с управлением и наехал на дерево. Отмечается, что после аварии автомобилист скрылся с места.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира — 36 и 35 лет. Проводится проверка.