В центре Рязани водитель «Ауди» врезался в дерево и скрылся с места аварии

Авария случилась в ночь на 17 декабря.

В центре Рязани «Ауди» врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в пятницу, 17 декабря, примерно в 1:50, в районе дома № 46 по улице Право-Лыбедской.

По предварительным данным, неизвестный водитель Audi Q8 не справился с управлением и наехал на дерево. Отмечается, что после аварии автомобилист скрылся с места.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира — 36 и 35 лет. Проводится проверка.