Умерла заместитель главврача рязанского медцентра Марина Медведева

Среди наград медика — нагрудной знак «Отличник здравоохранения» и почетная грамота Министерства здравоохранения России.

Умерла заместитель главврача рязанского медцентра «Еламед» Марина Медведева. Об этом сообщили в группе учреждения на Facebook .

На протяжении многих лет Медведева являлась главным внештатным специалистом регионального минздрава по экспертизе временной нетрудоспособности и контролю качества. Также она была экспертом качества медицинской помощи ТФОМС Рязанской области.

Среди наград Марины Медведевой — нагрудной знак «Отличник здравоохранения» и почетная грамота Министерства здравоохранения России.

Прощание с медработником пройдет 17 декабря, в 10:30, в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Мервине.