У рязанца арестовали автомобиль за долги

Рязанца предупредили об уголовной ответственности по статье УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Рязанец погасил долги после того, как у него арестовали автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина не оплачивал долги по штрафам ГИБДД и налоговым платежам. Приставы арестовали его автомобиль Renault Sandero 2015 года выпуска и запретили им пользоваться.

Рязанца предупредили об уголовной ответственности по статье УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Чтобы избежать наказания, мужчина погасил долг в полном объеме. С него взыскали 160 тысяч рублей.