Суд заключил под стражу предпринимательницу Ольгу Миримскую

Басманный райсуд Москвы на два месяца заключил под стражу председателя совета директоров Банка корпоративного финансирования Ольгу Миримскую. Об этом сообщило в пятницу, 17 декабря,
Предпринимательницу обвиняют в преступлении по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Также суд арестовал следователя Юрия Носова — предположительно, Миримская дала взятку ему. По данным ряда СМИ, она составила 2 миллиона рублей.
Как сообщал «
Ранее бизнесвумен занимала должность генерального директора ОАО «Русский продукт». В 2015 году она занимала 22 место в списке богатейших женщин России.
Фото — РИА Новости