\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 18
-3°
Вск, 19
-1°
Пнд, 20
-8°
ЦБ USD 73.73 0.16 18/12
ЦБ EUR 83.5 0.34 18/12
Нал. USD 73.3 / 74.70 10:34
Нал. EUR 83.21 / 83.95 16:35
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
4 769
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
7 261
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
7 776
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
7 891
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Суд заключил под стражу предпринимательницу Ольгу Миримскую
По одной из версий, ее подозревают в даче взятки.

Басманный райсуд Москвы на два месяца заключил под стражу председателя совета директоров Банка корпоративного финансирования Ольгу Миримскую. Об этом сообщило в пятницу, 17 декабря, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Предпринимательницу обвиняют в преступлении по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Также суд арестовал следователя Юрия Носова — предположительно, Миримская дала взятку ему. По данным ряда СМИ, она составила 2 миллиона рублей.

Как сообщал «Коммерсант», дело возбудили несколько лет назад. Взятку пытались дать руководству Пресненского райсуда — он рассматривал имущественный спор между предпринимательницей и ее бывшим мужем, основателем и управляющим директором компании Arbat Capital Алексеем Голубовичем.

Ранее бизнесвумен занимала должность генерального директора ОАО «Русский продукт». В 2015 году она занимала 22 место в списке богатейших женщин России.

Фото — РИА Новости