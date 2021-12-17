Суд заключил под стражу предпринимательницу Ольгу Миримскую

По одной из версий, ее подозревают в даче взятки.

Басманный райсуд Москвы на два месяца заключил под стражу председателя совета директоров Банка корпоративного финансирования Ольгу Миримскую. Об этом сообщило в пятницу, 17 декабря, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Предпринимательницу обвиняют в преступлении по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Также суд арестовал следователя Юрия Носова — предположительно, Миримская дала взятку ему. По данным ряда СМИ, она составила 2 миллиона рублей.

Как сообщал « Коммерсант », дело возбудили несколько лет назад. Взятку пытались дать руководству Пресненского райсуда — он рассматривал имущественный спор между предпринимательницей и ее бывшим мужем, основателем и управляющим директором компании Arbat Capital Алексеем Голубовичем.

Ранее бизнесвумен занимала должность генерального директора ОАО «Русский продукт». В 2015 году она занимала 22 место в списке богатейших женщин России.

Фото — РИА Новости