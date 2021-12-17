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Сайт рязанской компании «Мармакс» «упал» из-за наплывала пользователей
В компании объяснили, что это связано со стартом продаж нового жилого комплекса.

В четверг, 16 декабря, в 21:15 сайт девелоперской компании «Мармакс» был недоступен около 30-40 минут.

В компании объяснили, что это связано со стартом продаж нового жилого комплекса.

«Работа сайта действительно была остановлена, наши специалисты смогли оперативно возобновить работу уже через 30 минут. Это связано со стартом продаж нового проекта, вчера вечером мы анонсировали его в наших социальных сетях, уже через несколько часов зарегистрировали рекордное количество посещений страницы нового проекта», — отметили в пресс-службе застройщика.