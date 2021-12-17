Рязанец чуть не убил 70-летнюю бабушку

24-летний рязанец поссорился со знакомой, употребил спиртное и из-за этого находился во взволнованном состоянии. Дома 70-летняя бабушка рязанца попыталась успокоить внука, но это привело его в агрессивное состояние.

Рязанец чуть не убил 70-летнюю бабушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась пожилая рязанка. Она сообщила, что в ее доме на улице Соборной буянит молодой родственник.

На место выехали оперативники. Местные жители рассказали, что агрессивный сосед недавно выбежал на улицу. Полиция нашла 24-летнего рязанца.

Выяснилось, что он поссорился со знакомой, выпил, из-за чего был «во взволнованном состоянии». Дома 70-летняя бабушка пыталась успокоить внука, это вызвало в нем агрессию.

«Мужчина разбил об пол горшок с цветком, ударял по мебели, а когда пенсионерка попросила прекратить разгром, то пригрозил зарезать пенсионерку ножом. Пожилая женщина выбежала из квартиры и спряталась от внука», — рассказали в полиции.

Мужчина побежал за ней на лестничную клетку. В подъезде он начал конфликтовать с грузчиками, которые несли по лестнице пианино, из-за чего музыкальный инструмент упал на ступеньки.

Полиция изъяла у рязанца нож, с которым он угрожал родственнице.

За конфликт его привлекли к административной ответственности. Суд назначил рязанцу штраф.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.