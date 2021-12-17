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Рязанцам рассказали, какие почтовые сервисы ускорят получение новогодних подарков
В «Почте России» рассказали о сервисах которые ускорят получение новогодних подарков. Это получение отправлений без документов, доставка на дом, предварительная запись в отделении и электронная доверенность.

В «Почте России» рассказали о сервисах которые ускорят получение новогодних подарков. Это получение отправлений без документов, доставка на дом, предварительная запись в отделении и электронная доверенность.

Рязанцам напомнили, что отслеживать посылки можно на сайте «Почты России» или в мобильном приложении. После статуса «Прибыло в место вручения» отправление можно получить, не дожидаясь бумажного извещения, или заказать доставку на дом.

Для получения отправления в отделении нужно предъявить извещение (его можно заполнить на сайте и распечатать) или трек-номер, а также удостоверение личности.

Процесс получения писем и посылок можно упростить, оформив отправление без документов — паспорта и извещения, по СМС-коду. Для этого достаточно оформить простую электронную подпись одним из следующих способов: подключить услугу дистанционно с помощью учетной записи «Госуслуг»; заполнить анкету на сайте компании и подписать в отделении «Почты России» (с собой необходимо взять паспорт); прийти в отделение «Почты России» с паспортом и заполнить анкету.

Доставка на дом

Сервис доступен для посылок весом до 2,5 килограмм и отправлений без наложенного и таможенного платежа. Почтальон принесет посылку по адресу, указанному на посылке/отправлении. Стоимость доставки — 100 рублей с учетом НДС за одно отправление. Оформить доставку можно по телефону 8-800-1-000-000, в мобильном приложении или на сайте.

Предварительная запись в отделения

Многие рязанцы уже оценили сервис онлайн-записи в почтовые отделения. Для предварительной записи клиенту необходимо зайти на сайт «Почты России», выбрать нужное почтовое отделение в разделе «Отделения» и записаться. В мобильном приложении: выбрать раздел «Запись в почтовое отделение», адрес ближайшей почты и удобное время. Записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. На сайте и в приложении также можно изменить время или отменить бронирование.

Электронная доверенность

Если клиент не может самостоятельно получить посылку, он может воспользоваться новой услугой «Почты России» — «Электронная доверенность». Раньше клиенты «Почты» получали посылки за другого человека только по оформленным бумажным доверенностям в отделениях «Почты» или по доверенностям, заверенным нотариально. Теперь документ можно оформить электронно за несколько минут и бесплатно. Достаточно знать только мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу необходимо иметь оформленную электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своем Личном кабинете. По такой доверенности возможно получить за другого человека любые отправления, не требующие оплаты.