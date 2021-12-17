На Урале грабитель аптеки оставил свой номер телефона, чтобы ему перевели деньги на карту

Злоумышленника задержали, он был пьян.

На Урале грабитель аптеки оставил свой номер телефона, чтобы ему перевели деньги на карту. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

Житель Екатеринбурга решил ограбить аптеку. Он пришел туда ночью, дождался пока все посетители уйдут и начал угрожать фармацевту молотком. 26-летняя девушка не растерялась и предложила перевести злоумышленнику 1 000 рублей на карту. Мужчина продиктовал свой номер, получил деньги и скрылся.

После этого фармацевт позвонила в полицию, где грабителя вычислили по номеру телефона.

Выяснилось, что мужчина жил в соседнем доме. Когда он увидел сотрудников полиции во дворе, то решил поджечь свою квартиру.

Злоумышленника задержали, он был пьян.