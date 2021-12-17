На петербургском заводе загорелся строящийся корвет

На петербургском заводе «Северная верфь» загорелся строящийся военный корабль. Об этом сообщило
По данным источника агентства, пожар произошел в пятницу, 17 декабря, примерно в 19:00 на стапеле № 6. Возгорание случилось на верхней палубе корвета «Проворный». Площадь пожара составила 800 квардратных метров. «Огонь тушат по рангу № 4», — сообщил источник.
В пресс-службе городской службы скорой помощи сообщили РИА, что в пожаре пострадали трое. Один находится в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном. Собеседник журналистов в экстренных службах сообщал о двух госпитализированных — помощнике начальника караула и пожарном. Они доставлены в больницу с ожогами кистей рук и лица в состоянии легкой и средней тяжести.
В тушении пожара участвуют 168 человек, 42 единицы техники.
По данным источника РИА, корвет планировали передать ВМФ России в конце 2022 года.