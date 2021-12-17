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На петербургском заводе загорелся строящийся корвет
В тушении пожара участвуют 168 человек, 42 единицы техники.

На петербургском заводе «Северная верфь» загорелся строящийся военный корабль. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным источника агентства, пожар произошел в пятницу, 17 декабря, примерно в 19:00 на стапеле № 6. Возгорание случилось на верхней палубе корвета «Проворный». Площадь пожара составила 800 квардратных метров. «Огонь тушат по рангу № 4», — сообщил источник.

В пресс-службе городской службы скорой помощи сообщили РИА, что в пожаре пострадали трое. Один находится в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном. Собеседник журналистов в экстренных службах сообщал о двух госпитализированных — помощнике начальника караула и пожарном. Они доставлены в больницу с ожогами кистей рук и лица в состоянии легкой и средней тяжести.

В тушении пожара участвуют 168 человек, 42 единицы техники.

По данным источника РИА, корвет планировали передать ВМФ России в конце 2022 года.