На окраине Рязани на автомобиль упал снежный ком

Авария произошла на въезде в город в пятницу, 17 декабря.

На окраине Рязани на автомобиль упал снежный ком. Об этом сообщили в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел в пятницу, 17 декабря, в 6:05. «Сошел снег с надземного пешеходного перехода. Въезд со стороны Михайлова в Рязань», — указано в посте.

Судя по кадрам, ком сильно повредил лобовое стекло машины. По данным пользователя, в аварии никто не пострадал.

Фото и видео: Подслушано у водителей Рязани