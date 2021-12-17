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Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала, что не может думать о смерти дочери
Наталия Кошелева рассказала, что со дня пропажи ее дочери ее жизнь поменялась.

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала, что не может думать о смерти дочери. Об этом Наталия Кошелева написала на своей странице в Instagram в четверг, 16 декабря.

Женщина написала, что со дня пропажи ее дочери прошло пять месяцев.

«Раньше я не замечала как пролетают дни… время не имело для меня счета. Теперь все изменилось. Пятый месяц мы живем, как мне кажется, в пространстве, в котором время остановилось. За эти почти пять месяцев я забыла всю свою ту, до 25 июля прошлую жизнь», — отметила Наталия.

«Сегодня я могу смело заявить о том, какая это жгучая нестерпимая боль. Это бесконечные мысли о Лене, где, кто забрал мою дочь не заканчиваются… При любых сказанных мне фактах, мое сердце рвется на части и не могу себе позволить думать, что Лены нет», — написала рязанка.

Наталия поблагодарила всех тех, кто помогает ей в поиске дочери.

Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин.