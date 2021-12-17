Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала, что не может думать о смерти дочери. Об этом Наталия Кошелева написала на своей
Женщина написала, что со дня пропажи ее дочери прошло пять месяцев.
«Раньше я не замечала как пролетают дни… время не имело для меня счета. Теперь все изменилось. Пятый месяц мы живем, как мне кажется, в пространстве, в котором время остановилось. За эти почти пять месяцев я забыла всю свою ту, до 25 июля прошлую жизнь», — отметила Наталия.
«Сегодня я могу смело заявить о том, какая это жгучая нестерпимая боль. Это бесконечные мысли о Лене, где, кто забрал мою дочь не заканчиваются… При любых сказанных мне фактах, мое сердце рвется на части и не могу себе позволить думать, что Лены нет», — написала рязанка.
Наталия поблагодарила всех тех, кто помогает ей в поиске дочери.
Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель