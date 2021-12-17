Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 18-19 декабря

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы юные зрители увидят сказку «Новогодняя история в сказочном царстве», в которой отважному Емеле предстоит добыть елку для царя у самого Деда Мороза. Яркий новогодний спектакль ждет зрителей и в театре кукол — «Тайная жизнь новогодних игрушек». Юных зрителей рязанского музыкального театра ждет самый настоящий «Новогодний детектив».

В концертном зале рязанской филармонии 18 декабря состоится очередная встреча с рязанским губернаторским симфоническим оркестром, а также с известным музыковедом и критиком Ярославом Тимофеевым. В рязанском цирке 18 и 19 декабря пройдут заключительные представления театрально-циркового шоу «Аргонавты».

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.