Государственный Рязанский приборный завод стал «Ударным предприятием» в чемпионате по силе удара Ростеха

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) во второй раз победил в номинации «Ударное предприятие» за привлечение к участию в турнире максимального числа сотрудников в рамках регионального тура.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) во второй раз победил в номинации «Ударное предприятие» за привлечение к участию в турнире максимального числа сотрудников в рамках регионального тура.

На гранд-финале турнира по боксу и силе удара «Ударная десятка» в московских Лужниках помощник генерального директора — директор департамента Госкорпорации Ростех Илья Мясников вручил награду генеральному директору АО «ГРПЗ» Борису Виноградову.

Также призерами соревнований на гранд-финале в Лужниках стали представительницы женской половины команды АО «ГРПЗ». Ведущий экономист по планированию Екатерина Прохорова стала серебряным призером в чемпионате по силе удара среди женщин в категории «серия ударов». Инженер-конструктор Юлия Финк заняла третье место в категории профессионалов в своем весе в соревнованиях по боксу.

Руководитель АО «ГРПЗ» Борис Виноградов поблагодарил организаторов мероприятия и отметил положительную обратную связь от участников соревнований.

«Государственный Рязанский приборный завод уже в третий раз принял участие в масштабном проекте Госкорпорации Ростех „Ударная десятка“, — сказал генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — У нас на заводе большое внимание уделяется спортивным мероприятиям, поддержанию хорошей физической формы сотрудников. Славным спортивным традициям Рязанского приборного завода более 80 лет. Спорт у нас любят, спортом у нас активно занимаются. У нас много побед на соревнованиях различного уровня».

Юбилейный пятый турнир по боксу и силе удара «Ударная десятка» проводили среди сотрудников предприятий Госкорпорации Ростех. На гранд-финал в Москву приехали победители региональных этапов соревнований. Призовой фонд составил почти четыре млн рублей.

АО «Государственный Рязанский приборный завод» — ведущее российское предприятие, специализирующееся на разработке и производстве сложной радиоэлектронной продукции для авиации, медицинской техники, сварочного оборудования, электрозарядных станций для электромобилей, автомобильной электроники. Выпуск конкурентоспособных изделий обеспечивают высокий профессионализм работников АО «ГРПЗ» и мощное современное производство.