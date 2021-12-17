ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

В ЦБ отметили, что в ближайшее время ставка может еще вырасти.

Центробанк решил повысить ключевую ставку до 8,5% годовых. Об этом сообщил сайт регулятора.

Ставка повышается на один процентный пункт и возвращается на уровень сентября-октября 2017 года. В ЦБ отметили, что в ближайшее время ставка может еще вырасти.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в сообщении.