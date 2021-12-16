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В Японию за новыми рекордами собирается 86-летний пенсионер из Самарской области
Стартовавший в ноябре социальный проект «Энергия побед», посвященный интересным и активным людям старшего поколения, привлекает все больше единомышленников.

Стартовавший в ноябре социальный проект «Энергия побед», посвященный интересным и активным людям старшего поколения, привлекает все больше единомышленников.

Очередной пример энергии и воли к победе показал спортсмен-ветеран, Станислав Вязовский — пенсионер из Самарской области.

Достижения школьного учителя на пенсии впечатляют: двукратный чемпион мира по плаванию среди пловцов серебряного возраста, трехкратный чемпион Всемирных игр ветеранов, 28-кратный чемпион страны, трехкратный обладатель Международного кубка чемпионов. В его спортивной копилке — 18 рекордов России и 210 медалей.

Заниматься спортом Станислав Вязовский начал еще в 1950 году. Тогда друг научил его малопопулярному в то время стилю плавания брасс. 15-летний Станислав сразу же занял 1 место в соревнованиях юниоров. С тех пор плавание стало для него смыслом жизни.

Однажды пловец даже обошел на длинной дорожке американского чемпиона Олимпийских игр. Не все заслуги нашего героя выражаются в спортивных наградах, но впечатляют не меньше: так, он обучил плаванию 1200 человек, спас более 20 утопающих и до сих пор проводит тренировки по собственной методике, прививая взрослым людям любовь к здоровому образу жизни.

Спортсмену-ветерану исполнилось 86 лет, но в отличие от многих он и сам живет активной жизнью, и вдохновляет других на подвиги и победы. «Плаваю не на результат, а для здоровья», — поделился Станислав. Цель Вязовского — проплыть за жизнь 10 000 километров. Мужчина надеется, что выполнить задуманное ему удастся через два года.

Пока же спортсмен-ветеран готовится к новым рекордам: в 2022 году он отправится в далекий японский город Фукуока на чемпионат ветеранов по плаванию. «Заявился на 5 дистанций», — поделился спортсмен.

Хотите вдохновиться позитивными примерами для собственных свершений в предстоящим 2022 году? Подписывайтесь на YouTube-канал «Энергия побед» с историями простых людях, живущих среди нас.