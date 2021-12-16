В Рязанской области за сутки 21 человек скончался от коронавируса

Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 283.

В Рязанской области за сутки 21 человек скончался от коронавируса. Об этом сообщили в четверг, 16 декабря, в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 283.

За сутки в регионе зарегистрировали 201 новый случай коронавируса, всего с начала пандемии заболели 58 981. За сутки выздоровели 288 человек, всего — 53 319.

В России за сутки выявили 28 486 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 131 646 человек.

За сутки выздоровели 37 155 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 876 788 человек.

За сутки скончались 1 133 человека, всего — 294 024.