\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
Сбт, 18
-4°
ЦБ USD 73.57 -0.28 17/12
ЦБ EUR 83.16 -0.08 17/12
Нал. USD 72.30 / 74.10 14:18
Нал. EUR 81.90 / 83.70 14:18
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
3 596
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
6 371
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
6 859
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
7 003
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области за сутки 21 человек скончался от коронавируса
Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 283.

В Рязанской области за сутки 21 человек скончался от коронавируса. Об этом сообщили в четверг, 16 декабря, в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 283.

За сутки в регионе зарегистрировали 201 новый случай коронавируса, всего с начала пандемии заболели 58 981. За сутки выздоровели 288 человек, всего — 53 319.

В России за сутки выявили 28 486 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 131 646 человек.

За сутки выздоровели 37 155 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 876 788 человек.

За сутки скончались 1 133 человека, всего — 294 024.