В Рязани на улице Зубковой к концу 2023 года построят школу на 1100 мест

Здание начнут возводить в районе ЖК «Олимпийский» в первом квартале 2022 года. Завершить стройку намерены к четвертому кварталу 2023 года.

В Рязани на улице Зубковой к концу 2023 года построят школу на 1100 мест. Об этом говорится в постановлении областного правительства.

Здание начнут возводить в районе ЖК «Олимпийский» в первом квартале 2022 года. Завершить стройку намерены к четвертому кварталу 2023 года.

Стоимость объекта оценивается в 1,294 млрд рублей, из которых 1,281 млрд рублей регион получит за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.