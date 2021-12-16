В Рязани на улице Энгельса полицейские задержали наркомана

При обыске у мужчины изъяли приспособление для употребления наркотиков и полимерный сверток с синтетическим веществ массой 0,67 грамма.

В Рязани на улице Энгельса полицейские задержали наркомана. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители обнаружили мужчину во время патрулирования улиц. Они предположили, что тот нетрезв — у него была нарушена координация движения. Они его остановили в ходе беседы выяснили, что у мужчины при себе имеются наркотики. Также он ранее уже был судим за незаконное хранение запрещенных веществ.

При обыске у мужчины изъяли приспособление для употребления наркотиков и полимерный сверток с синтетическим веществ массой 0,67 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).