В РПЦ призвали отказаться от QR-кодов в храмах

В Госдуме предложили отменить QR-коды в зданиях и сооружениях, находящихся в пользовании религиозных организаций.

В РПЦ призвали отказаться от QR-кодов в храмах. Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что все храмы должны быть выведены из-под действия закона о QR-кодах.

В Госдуме подготовили проект постановления о проработке законопроекта о QR-кодах в общественных местах. В нем указано, что Дума рекомендует разрешить «посещение культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации».

" У нас очень много храмов, которые находятся в собственности религиозных организаций, а также тех храмов, которые построены хозяйственным способом, являются так называемыми самовольными постройками, и не оформлены на них права религиозных организаций", — сказала Ксения Чернега.

Игумения добавила, что такие храмы не зарегистрированы ни в собственность, ни в пользование религиозных общин. По ее мнению, поправку надо скорректировать исходя из возможности использования здания для богослужений.