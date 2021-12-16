\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
Сбт, 18
-4°
ЦБ USD 73.85 0.38 16/12
ЦБ EUR 83.24 0.41 16/12
Нал. USD 72.45 / 74.30 11:04
Нал. EUR 82.00 / 83.90 11:04
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
3 427
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
6 257
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
6 736
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
6 896
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В РПЦ призвали отказаться от QR-кодов в храмах
В Госдуме предложили отменить QR-коды в зданиях и сооружениях, находящихся в пользовании религиозных организаций.

В РПЦ призвали отказаться от QR-кодов в храмах. Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что все храмы должны быть выведены из-под действия закона о QR-кодах.

В Госдуме подготовили проект постановления о проработке законопроекта о QR-кодах в общественных местах. В нем указано, что Дума рекомендует разрешить «посещение культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации».

" У нас очень много храмов, которые находятся в собственности религиозных организаций, а также тех храмов, которые построены хозяйственным способом, являются так называемыми самовольными постройками, и не оформлены на них права религиозных организаций", — сказала Ксения Чернега.

Игумения добавила, что такие храмы не зарегистрированы ни в собственность, ни в пользование религиозных общин. По ее мнению, поправку надо скорректировать исходя из возможности использования здания для богослужений.