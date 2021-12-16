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В России предложили обновить программу в автошколах
Речь идет о методике для обучения кандидатов в водители категории «B». Документ будут обсуждать в Минпросвещения вместе с руководителями самих автошкол.

В России предложили обновить учебную программу в автошколах. Соответствующий проект разработал экспертный центр «Движение без опасности», сообщил портал Autonews.ru.

Изменения планируют внести в учебную программу для кандидатов в водители категории «B». В первую очередь авторы инициативы предложили уменьшить количество часов практики на «механике» до 14 часов, на «автомате» — до 12, а само количество часов в условиях дорожного движения оставить прежним — 32.

Также они предполагают, что водители должны освоить восемь упражнений: въезд в ворота передним и задним ходом, выезд из ворот передним и задним ходом с поворотом направо и налево, движение по габаритному коридору с предварительным поворотом и со смещением в левую и в правую сторону, движение по габаритному кругу, «ключики», парковка под углом 90 градусов, параллельная парковка, а также разворот в ограниченном пространстве. Однако такие упражнения не нужно будет сдавать во время экзамена в ГИБДД.

Кроме того, авторы инициативы предложили включить тему «Культура вождения и этика водителей» в предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя».

Документ обсудят в Минпросвещения вместе с руководителями самих автошкол.