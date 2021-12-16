В РГРТУ открыли памятную табличку доктору технических наук Александру Улитенко

Александр Улитенко сотрудничал с коллегами из Московского авиационного института и Рязанского медуниверситета и вместе с ними разрабатывал специальные приборы и делал расчеты, которые применял в исследованиях и на практике.

В здании Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина открыли памятную табличку доктору технических наук, профессору кафедры ПЭл Александру Улитенко. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-служба вуза.

Он скончался 16 декабря 2019 года.

Александр Улитенко сотрудничал с коллегами из Московского авиационного института и Рязанского медуниверситета и вместе с ними разрабатывал специальные приборы и делал расчеты, которые применял в исследованиях и на практике. Например, благодаря совместной работе, ему удалось создать прибор для сравнения долговечности и прочности различных пломбировочных материалов. Также он разрабатывал и проводил исследования по определению упругости биологических тканей. Был сконструирован и успешно применен прибор и метод определения упругости биологических тканей.

Он также являлся автором более сотни научных работ и четырех патентов РФ на изобретения.