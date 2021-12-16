В полиции прокомментировали задержание нескольких человек в Рязани
Полиция совместно с Росгвардией проводит «профилактические мероприятия по выявлению и предотвращению противоправных деяний».
В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали задержание нескольких человек в Рязани.
В сообщении отметили, что полиция совместно с Росгвардией проводит «профилактические мероприятия по выявлению и предотвращению противоправных деяний».
Ранее очевидцы сообщили, что в областном центре люди в масках задержали несколько человек. Источник в правоохранительных органах подтвердил задержание.