В полиции прокомментировали задержание нескольких человек в Рязани

Полиция совместно с Росгвардией проводит «профилактические мероприятия по выявлению и предотвращению противоправных деяний».

В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали задержание нескольких человек в Рязани.

В сообщении отметили, что полиция совместно с Росгвардией проводит «профилактические мероприятия по выявлению и предотвращению противоправных деяний».

Ранее очевидцы сообщили, что в областном центре люди в масках задержали несколько человек. Источник в правоохранительных органах подтвердил задержание.