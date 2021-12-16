В Подмосковье в ДТП с «КамАЗом» погибли четыре рязанца

Авария случилась на трассе Зарайск — Клин Бельдин.

В Подмосковье в ДТП с «КамАЗом» погибли четыре рязанца. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил телеканал « Рен ТВ ».

Авария случилась на трассе Зарайск — Клин Бельдин. На дороге столкнулись «КамАЗ» и Volkswagen Polo. Все, кто находились в легковушки — жители Рязанской области. Они погибли.

Их личности устанавливаются.

На месте работают экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Позже о причинах ДТП в соцсетях рассказали очевидцы. Также стало известно, что Зарайская прокуратура начала проверку.