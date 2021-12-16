Прокуратура начала проверку после ДТП в Подмосковье, где погибли рязанцы

Зарайская прокуратура проверит соблюдение законодательства с сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Прокуратура начала проверку после ДТП в Подмосковье, где погибли рязанцы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Зарайская прокуратура проверит соблюдение законодательства с сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, авария произошла днем в среду, 15 декабря. На трассе Зарайск-Клин-Бельдин столкнулись «КамАЗ» и Volkswagen Polo. Погибли четыре человека, которые ехали в легковушке.

Очевидцы ДТП рассказали, что Volkswagen зацепил снег на обочине и его вынесло на встречную полосу.