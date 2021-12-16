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Очевидцы рассказали о смертельной аварии в Подмосковье, где погибли четыре рязанца
По словам свидетелей, легковушка в повороте зацепила снег на обочине и вылетела на встречную полосу.

Очевидцы рассказали о смертельной аварии в Подмосковье, где погибли четыре рязанца. Информация появилась в соцсетях вечером в среду, 15 декабря.

По словам свидетелей, Volkswagen Polo столкнулся с «КамАЗом» недалеко от деревни Клин-Бельдин около 13:00. Легковушка в повороте зацепила снег на обочине и вылетела на встречную полосу.

«Он не обгонял. Его просто занесло в повороте. Обочина вся в каше снежной была. Зацепил ее. И все…» — отметила автор поста.

Ранее сообщалось, что все, кто находился в Volkswagen, погибли. Они жители Рязанской области.

Зарайская прокуратура начала проверку.

Фото Насти Уткиной