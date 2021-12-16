В Подмосковье школьница провалилась в яму с кипятком
Девочка шла в школу. Она не заметила специальное ограждение и провалилась в яму с кипятком. Школьницу госпитализировали.
В подмосковном Орехове-Зуеве 11-летняя школьница провалилась в яму с кипятком. Об этом передает
Девочка шла в школу. Она не заметила специальное ограждение и провалилась в яму с кипятком. Школьницу госпитализировали.
Прокуратура Московской области начала проверку, об этом говорится в Telegram-канале надзорного органа.
По факту халатности должностных лиц, повлекшей получение ожогов, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ.
Следователи планируют вызвать родителей на допрос и назначить судебно-медицинскую экспертизу.