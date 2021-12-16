В Минтруде утвердили условия для получения мер социальной поддержки. Соответствующий приказ ведомства разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе содержится перечень жизненных ситуаций, при наступлении которых граждане смогут получить социальную поддержку.
С 1 января 2022 года в силу вступают такие ситуации, как установление инвалидности, достижение пенсионного возраста или определенного возраста ребенком, беременность.
С 2023 года — присвоение звания ветерана, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации, а также причисление к многодетной семье.
С 1 января 2024 года — создание молодой семьи, установление опеки и потеря кормильца.
В ведомстве пояснили, что перечень утвердили, чтобы проинформировать граждан о полагающейся им поддержке.