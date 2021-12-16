В Михайловском районе задержали пьяного водителя
Водителя ранее лишили прав и назначили ему восемь лет лишения свободы.
В Михайловском районе Рязанской области задержали пьяного водителя. Об этом сообщила
В селе Щетиновка полиция остановила автомобиль «ЗАЗ-Шанс», за рулем которого был 23-летний житель Тверской области.
Машину остановили для проверки. Выяснилось, что водитель был пьян. Кроме того, его ранее лишили прав и назначили восемь месяцев лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с вождением, на три года.
«В действиях водителя содержатся признаки состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 264.1 УК РФ», — отметили в полиции.