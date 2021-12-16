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В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий для мэров единый пятилетний срок полномочий
Законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий для мэров единый пятилетний срок полномочий. Об этом пишет РИА Новости.

Один из авторов проекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что проект закона устанавливает единый срок полномочий для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления. В список входят также лица, замещающие муниципальную должность, либо заключившие контракт (трудовой договор), наделенные в соответствии с уставом муниципального образования исполнительно-распорядительными полномочиями.

Сенатор отметил, что проект направлен на совершенствование организации местного самоуправления.