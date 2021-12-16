В Ачинске арестовали кассиршу «Альфа-банка», укравшую 22 миллиона

Анну Григорьеву отправили в СИЗО до 27 февраля 2022 года.

Красноярский суд арестовал кассиршу «Альфа-банка» Анну Григорьеву, подозреваемую в хищении 22 миллионов рублей у кредитной организации. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил « Коммерсантъ » со ссылкой на пресс-секретаря краевого суда Оксану Веселову.

Анну Григорьеву отправили в СИЗО до 27 февраля 2022 года.

Напомним, 7 декабря женщина украла 15 миллионов рублей, 49,5 тысяч долларов и 49,2 тысячи евро. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Во вторник, 14 декабря, Григорьева сама пришла в полицию и заявила, что деньги она отдала шантажистам.