Ученые спрогнозировали жару, из-за которой люди не смогут долго работать на улице

По их прогнозам, если в будущем температура увеличится более чем на два градуса по Цельсию, то люди не смогут долго работать на улице. Это также приведет к экономическим потерям.

Американские ученые из Дьюкского университета спрогнозировали в ближайшем будущем увеличение температуры, из-за которой люди не смогут работать на улице. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил Life со ссылкой на статью в журнале Nature communications.

По их прогнозам, если в будущем температура увеличится более чем на два градуса по Цельсию, то люди не смогут долго работать на улице. Это в первую очередь касается тропических и субтропических регионов — Азии, Ближнего Востока, Африки и западной части Тихого океана. Люди в этих странах уже испытывают на себе сильную жару, находясь в течение дня на улице. С каждым дополнительным градусом тепла жизнедеятельность вне помещений станет еще сложнее, подчеркнули эксперты.

Также практически невозможной станет деятельность на улице в Индии, Китае, Пакистане и Индонезии.

По мнению экспертов, это не только скажется на здоровье людей, но и скажется на экономике. Ученые подсчитали, что из-за уменьшения производительности труда как минимум в год экономические потери составят 1,6 триллиона долларов.