Рязанские врачи успешно прооперировали пациента с раком гортани

Мужчина в возрасте 57 лет поступил с диагнозом «Злокачественное новообразование гортани». Болезнь выявили на ранней стадии специалисты поликлинического отделения. Если бы этого не сделали на ранних сроках, мужчина потерял бы голос, а впоследствии умер.

Рязанские врачи успешно прооперировали пациента с раком гортани. Подробности процедуры в четверг, 16 декабря, опубликовала пресс-служба регионального минздрава.

Мужчина в возрасте 57 лет поступил с диагнозом «Злокачественное новообразование гортани». Болезнь выявили на ранней стадии специалисты поликлинического отделения. Если бы этого не сделали на ранних сроках, мужчина потерял бы голос, а впоследствии умер.

Пациента госпитализировали. Врачи приняли решение провести хирургическое вмешательство.

«Пациенту выполнена эндаларингиальная микрохирургическая лазерная резекция голосовой складки с опухолью. Это стало возможным благодаря появлению в онкоцентре хирургического микроскопа и CO2 лазера. Операция длилась не более часа, на следующий день пациент был готов уйти домой, но оставался под наблюдением еще четыре дня», — сообщили в областном минздраве.

Как отметил онколог отделения опухоли головы и шеи, врач высшей категории Алексей Скопин, в настоящее время мужчина самостоятельно питается, разговаривает и дышит.

Специалисты рязанского онкоцентра напомнили, что выявить рак гортани можно на раннем этапе. Для этого необходимо следить за своим голосовом — при его изменении (охриплость, боль при глотании), которое длится более 2-х недель и отсутствует эффект от консервативного лечения, необходимо незамедлительно обратиться к онкологу по месту жительства.