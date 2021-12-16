В центре Рязани задержали 35-летнюю беглянку из Мордовии

Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рязанские полицейские задержали уроженку Мордовии. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские патрулировали улицы Железнодорожного района. В это время они обратили внимание на женщину, чье поведение им показалось подозрительным. Правоохранители доставили ее в отдел полиции для проверки по информационным базам и выяснили, что она находится в розыске в Республике Мордовия.

Ранее женщину осудили по статье 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования). Она уклонялась от обязательных работ, а также разыскивалась полицией как потерявшая связь с родственниками.

Беглянку задержали. Ее передадут в ближайшее время инициаторам розыска.