Рязанка предстанет перед судом за непреднамеренное убийство сожителя

Происшествие случилось 24 сентября 2021 года.

В Рязани предстанет перед судом 43-летняя жительница Захаровского района за непреднамеренное убийство сожителя. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Происшествие случилось 24 сентября 2021 года. Тогда 43-летняя женщина со своим 42-летним сожителем распивала спиртные напитки в доме в Захаровском районе. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которой мужчина начал вести себя агрессивно: оскорблял и унижал обвиняемую, а после замахнулся на нее рукой. Женщина, боясь, что ее пьяный сожитель может ей навредить, ударила его в грудь ножом, после чего он скончался на месте происшествия.

Собранные следствием доказательства стали достаточными для обвинительного заключения. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит наказание по части первой статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).