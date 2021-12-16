Рязанцы смогут бесплатно упаковать подарки в ТРЦ «М5 Молл»

Рязанцы, купившие подарки на сумму от 1000 рублей, смогут упаковать покупки бесплатно.

До 31 декабря в ТРЦ «М5 Молл» можно будет бесплатно упаковать подарки. Об этом сообщили в торговом центре.

Рязанцы, купившие подарки на сумму от 1000 рублей, смогут упаковать покупки бесплатно.

При покупке на сумму больше 1000 рублей покупателям в магазинах выдадут специальные

«упаковочные» купоны. Их также можно получить у администраторов стойки информации торгового центра, предъявив чек на покупку.

За один купон можно бесплатно упаковать один товар в чеке.

Площадка будет работать на специальной промо-стойке около стола информации «М5 Молл». Время работы площадки с 11:00 до 19:00. 31 декабря площадка она будет работать до 17:00.