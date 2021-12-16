Правительство выделит 10 миллиардов на поддержку региональных больниц
Деньги направят на ремонт медицинского оборудования и закупку расходных материалов для больниц, которые лечат больных коронавирусом.
Правительство выделит 10 миллиардов на поддержку региональных больниц. Об этом
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на поддержку больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом. Отмечается, что деньги направят на ремонт медицинского оборудования и закупку расходных материалов. Средства возьмут из резервного фонда правительства.
Также дополнительные средства выделят на увеличение объемов расшифровки геномов коронавируса.
Соответствующие проекты подготовят Минздрав, Минфин и Роспотребнадзор.
Решение приняли на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 7 декабря.