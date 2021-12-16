Под Рязанью взломщиков магазина поймали с помощью собаки

Руководитель магазина нашел на двери следы взлома. На место приехала полиция, которая установила, что злоумышленников было двое.

В Рязанском районе взломщиков магазина нашли с помощью собаки. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел в Мурмине. Руководитель магазина нашел на двери следы взлома. На место приехала полиция, которая установила, что злоумышленников было двое.

Найти их помогли полицейский-кинолог со служебной собакой.

Сначала собака взяла след, через несколько кварталов он затерялся, но радиус поиска сузился.

Полицейские опросили местных жителей. Выяснилось, что к краже причастны двое мужчин 28 и 35 лет, ранее судимых за кражи. Злоумышленников разыскали и задержали.

По предварительной информации, из магазина они похитили продукты и алкоголь на сумму более девяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.