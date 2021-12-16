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Под Рязанью водитель «Хендэ» устроил ДТП с «четырнадцатой»
31-летний житель Рязанской области на Hyundai Solaris проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», которым управлял 55-летний мужчина.

В среду, 15 декабря, в Рязанском районе столкнулись Hyundai Solaris и «четырнадцатая». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 535 километре трассы Р-132 Золотое кольцо «Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Ярославль». 31-летний житель Рязанской области на Hyundai Solaris проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», которым управлял 55-летний мужчина.

Пострадал водитель «четырнадцатой», ему оказали медпомощь. Проводится проверка.