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Названо опасное для здоровья россиян лекарство
По словам специалиста, компоненты, присутствующие в лекарстве, только притупляют боль, но не защищают от инфаркта или инсульта.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что прием капель от болей в сердце может быть опасным. Об этом передает РИА Новости.

По словам специалиста, компоненты, присутствующие в каплях, только притупляют боль, но не защищают от инфаркта или инсульта.

При болях в сердце врач посоветовал поставить диагноз, определить, какое давление, не нарушено ли питание сердечной мышцы, нет ли расстройств ритма сердца.

«То есть его надо нормально обследовать, после чего дать нормальные рекомендации: по образу жизни, по физическим нагрузкам, по питанию», — объяснил Комаровский.

Он добавил, что во многих странах отказались от подобных препаратов и их нет в протоколах лечения.