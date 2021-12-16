В Касимове на пожаре в многоэтажке пострадал человек

Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Касимове произошел пожар в жилом доме. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар случился ночью в четверг в 1:34 в райцентре. Происшествие случилось в одном из жилищ многоквартирного деревянного дома по улице Нариманова. Огонь повредил постельные принадлежности.

Пострадал человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

К тушению привлекались одна единица техники и три человека личного состава.