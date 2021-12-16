На четырех улицах Рязани 17 декабря отключат электроэнергию

Причина отключения — работы на воздушной линии.

На четырех улицах Рязани 17 декабря отключат электроэнергию. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В пятницу, 17 декабря, с 10:00 до 15:00 электроэнергии не будет в поселке Соколовка по следующим адресам:

улица Озерная, дома с 1 по 5;

улица Заречная, дома с 1 по 19;

улица Старое село, дома с 15 по 39, с 46 по 54, дома №№ 43, 59-а, 74;

улица Полевая, дома с 1 по 30.

Причина отключения — работы на воздушной линии.