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На четырех улицах Рязани 17 декабря отключат электроэнергию
Причина отключения — работы на воздушной линии.

На четырех улицах Рязани 17 декабря отключат электроэнергию. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В пятницу, 17 декабря, с 10:00 до 15:00 электроэнергии не будет в поселке Соколовка по следующим адресам:

  • улица Озерная, дома с 1 по 5;
  • улица Заречная, дома с 1 по 19;
  • улица Старое село, дома с 15 по 39, с 46 по 54, дома №№ 43, 59-а, 74;
  • улица Полевая, дома с 1 по 30.

Причина отключения — работы на воздушной линии.