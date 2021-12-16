На четырех улицах Рязани 17 декабря отключат электроэнергию
Причина отключения — работы на воздушной линии.
На четырех улицах Рязани 17 декабря отключат электроэнергию. Об этом
В пятницу, 17 декабря, с 10:00 до 15:00 электроэнергии не будет в поселке Соколовка по следующим адресам:
- улица Озерная, дома с 1 по 5;
- улица Заречная, дома с 1 по 19;
- улица Старое село, дома с 15 по 39, с 46 по 54, дома №№ 43, 59-а, 74;
- улица Полевая, дома с 1 по 30.
Причина отключения — работы на воздушной линии.