«Лента» купит сервис доставки «Утконос» за 20 миллиардов рублей

В компании полагают, что за счет сделки смогут нарастить свою долю в сегменте онлайн-продаж, а также получить лояльных клиентов и «приобрести уникальные компетенции».

«Лента» купит сервис доставки «Утконос» за 20 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК.

Сумму сделки оценили в 20 млрд рублей. В компании считают, что смогут нарастить свою долю в сегменте онлайн-продаж с помощью сделки. Также «Лента» рассчитывает получить лояльных клиентов и «уникальные компетенции».

«Утконос» принадлежит ООО «Новый Импульс-50». «Лента» решила выкупить 100% ООО «Новый Импульс-50″ у «Севергрупп». Ее доля в «Утконосе» перейдет к «Ленте» в феврале 2022 года.

Сделку профинансируют за счет выпуска акций МКПАО «Лента». Их разместят через закрытую подписку в пользу «Севергрупп».