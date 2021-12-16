Депутат Госдумы предложила ввести новые выплаты на детей

Депутат предложила выплачивать фиксированную сумму до конца пандемии.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести в России ежемесячные выплаты на детей в размере 2,5 тысячи рублей. Об этом она заявила в разговоре с URA.RU .

Депутат предложила продлить выплаты до конца пандемии.

«Сделать социальный стандарт, две с половиной тысячи рублей раз в месяц — это вполне посильно бюджету. Или же выплаты в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте федерации», — отметила Останина.

Она заявила, что меры могут быть приостановлены, когда власть официально заявит, что поборола пандемию.

«Я считаю, что эта мера должна быть постоянно действующей, на федеральном уровне, без дополнительной нагрузки на региональный бюджет», — подчеркнула парламентарий.