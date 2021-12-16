Александр Шемякин вступил в должность ректора Рязанского агротехнологического университета

Ранее он временно исполнял обязанности ректора университета.

Ректором Рязанского агротехнологического университета стал Александр Шемякин. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-служба вуза.

Александр Шемякин вступил в должность во вторник, 14 декабря. Ранее он временно исполнял обязанности ректора университета.

В 2021 году под руководством Александра Шемякина вуз успешно прошел госаккредитацию основных образовательных программ, реализуемых в университете, и профессионально-общественную аккредитацию по шести направлениям подготовки, открылся агроклуб «Агровремя» по профориентации сельских школьников. Также в текущем году университет стал базой для федерального образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера», Всероссийского конкурса для учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ» и были открыты мастерские по стандартам WorldSkills по приоритетной группе компетенций «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Промышленное садоводство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Ветеринария» и научно-практическая лаборатория «AMAZONЕ» имени профессора Бышова.

Кроме того, в 2021 году Рязанский агротехнологический университет имени Костычева вошел в ТОП — 300 лучших высших учебных заведений страны по результатам Национального агрегированного рейтинга-2021.