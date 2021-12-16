Адвокат заявил, что до раскрытия дела об исчезновении Елены Логуновой осталась пара месяцев

Он также заявил, что в отношении девушки было совершено преступление и оно было спланировано заранее.

Адвокат матери пропавшей 26-летней рязанки Максим Калинов рассказал, что до раскрытия дела об исчезновении Елены Логуновой осталось несколько месяцев. Об этом он рассказала РЗН.инфо.

«Есть версия по делу Елены Логуновой и она прорабатывается. Сейчас работа следователей и оперативных работников слаженная и грамотная. До раскрытия дела, я думаю, осталась пара месяцев. Преступнику, совершившему преступление в отношении Елены повезло, что не осталось никаких улик. Бывает, что преступление совершают сотрудники правоохранительных органов, обладающие определенными познаниями. Они могут подойти грамотно к удалению следов и улик. Но в этом случае, я считаю, что преступнику повезло. Также само преступление могло быть спланировано заранее», — поделился юрист.